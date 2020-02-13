Прогноз результатов Veon за IV квартал по МСФО : выручка увеличилась на 2% к/к
Veon должен опубликовать финансовые результаты за 4К19 завтра (14 февраля).
По нашим прогнозам, выручка составит $2.3 млрд (+2% кв/кв и +0.8% г/г), увеличившись преимущественно за счет укрепления рубля (+4% г/г относительно доллара США).
Показатель EBITDA, как ожидается, достигнет $851 млн (по стандарту МСФО 16), а рентабельность EBITDA составит 38%.
Российский дивизион, скорее всего, продолжит демонстрировать слабую динамику выручки (-1.3% г/г в 3К19) из-за неблагоприятных цен на рынке, качества сети и каналов сбыта — эти проблемы, вероятнее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе.
Мы ожидаем, что компания достигнет своих целевых показателей по FCF, продемонстрировав FCF на уровне $0.8 млрд.
Мы ожидаем, что в рамках публикации финансовых результатов компания объявит годовые дивиденды, которые составят, согласно консенсус-прогнозу, $0.3 на акцию (доходность 11.0%).
Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Veon, отмечая его оценку 3.8 x по консенсус-мультипликатору EV/EBITDA 2020П против в среднем 4.6 x по российскому телекоммуникационному сектору.
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