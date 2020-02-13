VEON 14 февраля опубликует финансовые результаты за 4К19 и проведет телефонную конференцию с инвесторами.

Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов.

Выручка в годовом сопоставлении может измениться следующим образом:

— «органическая» выручка (без учета изменений курса доллара): может остаться на прежнем уровне (-0,1% г/г) на фоне органического роста выручки на Украине (+13% г/г) и в Бангладеш (+3% г/г), который может быть нивелирован снижением органической выручки в России (-1% г/г), Пакистане (-5% г/г), Узбекистане (-5% г/г) и Алжире (-2% г/г);

— номинальная (долларовая) выручка: может остаться неизменной (0% г/г). Так, наиболее значительное падение долларовой выручки может наблюдаться в Пакистане (-18% г/г) и Узбекистане (-16% г/г), но будет сглажено ростом на Украине (+27% г/г).

EBITDA в годовом сопоставлении может измениться следующим образом:

— «органическая» EBITDA: может увеличиться на 6,5% г/г, в том числе за счет органического роста EBITDA на Украине (+17%), в России (+4% г/г) и Узбекистане (+5% г/г), который может быть сглажен снижением органической EBITDA в Пакистане (-9% г/г), Алжире (-6% г/г)) и Бангладеш (-2% г/г).

— Номинальная (долларовая) EBITDA: может прибавить 6,5% г/г, во многом за счет роста долларовой EBITDA на Украине (+31% г/г) и в России (+7% г/г) при слабой динамике в остальных регионах.

Ключевые вопросы:

— Финальный дивиденд за 2019 г., дополнительно к ранее выплаченному промежуточному дивиденду в 0,13 долл. на акцию.

— Финансовые ориентиры на 2020 г. Текущие ориентиры на 2019 г. предполагают рост органической выручки в пределах низких однозначных значений и увеличение EBITDA в пределах низких или средних однозначных значений, а также свободный денежный поток акционерам (без учета затрат на лицензии, но с учетом выплаты со стороны Ericsson) в размере около 1 млрд долл.