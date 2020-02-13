Дефицит федерального бюджета может достичь 0,7–0,9% ВВП в текущем году. По сравнению с январем 2019 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета увеличились на 4,7%, в то время как расходы выросли на 42,6% год к году. При этом нефтегазовые доходы бюджета упали на 9,5% год к году (в результате снижения объемов экспорта энергоносителей из-за аномально теплой погоды), а ненефтегазовые доходы выросли на 16,8% (благодаря резкому увеличению поступлений от внутренних акцизов и прочих источников).

Существенный рост расходов в начале текущего года, по нашему мнению, связан с ускорением реализации приоритетных национальных проектов, в том числе в рамках государственных программ «Развитие здравоохранения», «Обеспечение обороноспособности страны» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По нашим оценкам, доходы бюджета в текущем году составят 18,99 трлн руб. (при средней цене нефти Brent 3 800 руб./барр.). Таким образом, учитывая текущие планы правительства по расходам, мы ожидаем, что в 2020 г. дефицит бюджета составит 513 млрд руб. (0,5% ВВП). Однако мы видим значительные риски того, что реализация положений послания президента РФ в части роста социальной поддержки населения приведет к дальнейшему увеличению дефицита федерального бюджета, который по итогам года может достичь 700–900 млрд руб. (0,7–0,9% ВВП).