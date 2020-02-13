Пара евро-доллар продолжает уверенно снижаться. Во вторник был достигнут минимум года на отметке 1,0890, ожидаем обновления многолетнего минимума — 1 октября 2019 г. пара оказалась на отметке 1,0878. Движение продолжается без каких-либо громких новостных поводов, и даже на фоне восстановления аппетитов к риску в связи со снижением темпов роста числа заболевших коронавирусом и постепенного восстановления работы заводов в Китае. При этом фондовые рынки мира, вернувшиеся на максимумы, игнорируют тот факт, что статистика по промышленному производству в мире продолжает ухудшаться. Опубликованные в среду данные по промпроизводству еврозоны в декабре показали усиление годового спада с —1,7% г/г до —4,1% г/г.

На этой неделе проходит серия размещений Казначейства США, что традиционно поддерживает доллар: идут аукционы по 3-летним и 10-летним нотам и 30-летним бондам. Кроме того, довольно существенный объем привлечения долга приходится на векселя: во вторник разместился внеочередной вексель (Cash Management Bill) на 30 млрд. долл. Всего аукционы, проходящие на этой неделе, дадут чистого привлечения рыночного долга на 67,7 млрд. долл. Таким образом, как и ожидалось, Казначейство США ускорило темпы привлечения долга, что должно способствовать усилению дефицита долларовой ликвидности на рынке. При этом все три прошедших в феврале 14-дневных операции ФРБ Нью-Йорка по предоставлению ликвидности через механизм РЕПО показали сильную переподписку – спрос на каждой составлял от 53 до 59 млрд. долл. против максимального объема предложения в 30 млрд. долл.

Если же посмотреть на евро-доллар с технической точки зрения, то пара как продолжала, так и продолжает находиться в нисходящем канале под небольшим углом наклона вниз, в котором с мая 2018 года демонстрирует хаотичные зигзагообразные колебания. Последний возврат пары к отметке 1,12 в конце прошлого года – начале текущего был тестированием верхней границы этого канала. Теперь пара технически имеет все шансы на снижение к нижней границе, которая сейчас проходит в районе отметки 1,0730.