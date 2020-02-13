Прогноз результатов "Яндекса" по МСФО за IV квартал: выручка вырастет на 33% г/г
В пятницу, 14 февраля, Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по US GAAP. Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста выручки как в традиционных, так и в новых направлениях бизнеса. В частности, мы прогнозируем увеличение консолидированной выручки на 33% (здесь и далее – год к году) до 51,6 млрд руб. (810 млн долл.). Мы также ожидаем, что скорректированная EBITDA вырастет на 14% до 15,2 млрд руб. (239 млн долл.). Это будет означать снижение рентабельности по EBITDA на 4,8 п.п. до 29,5%, что частично отразит изменение структуры выручки, предполагающее рост доли новых направлений бизнеса, низкорентабельных на данном этапе.
В сегменте «Такси» мы ожидаем роста выручки на 64%. Выручка Яндекса в сегменте «Поиск и портал» в 4 кв. 2019 г., по нашим прогнозам, увеличится на 16% до 35,5 млрд руб. (557 млн долл.), что отразит продолжение роста онлайн-сегмента российского рекламного рынка и сохранение лидирующих позиций компании на рынке онлайн-поиска (на устройствах на платформе Андроид, по данным сервиса «Яндекс.Радар», она увеличилась в четвертом квартале на 1,5 п.п. до 54,3%). Также мы ожидаем, что доходы сегмента «Такси» продолжат расти высокими темпами и увеличатся на 64% до 11,3 млрд руб. (178 млн долл.).
Что касается издержек, то, по нашим оценкам, себестоимость увеличится на 53% до 18,2 млрд руб. (286 млн долл.), а расходы на разработку – на 15% до 7,6 млрд руб. (120 млн долл.), или 14,8% от выручки (минус 0,3 п.п.). Общие и административные расходы Яндекса, по нашему прогнозу, вырастут на 25% до 13,1 млрд руб. (205 млн долл.).
Мы ожидаем, что результаты Яндекса за 4 кв. 2019 г. отразят благоприятные тенденции последних кварталов, предполагающие быстрый рост выручки и высокую рентабельность. Яндекс остается ключевым бенефициаром процесса перетока рекламных бюджетов в интернет-сегмент. Также компания подтверждает свое технологическое лидерство и способность предлагать новые сервисы, на основе которых можно развивать новые перспективные направления бизнеса. В настоящий момент рекомендация по акциям компании пересматривается.
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