Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера повысилась на 11 бп, до 5,69%. Закрытие произошло на более высокой отметке в 5,74% (+131 бп), однако индекс RUSFAR снизился до 5,79% (-12 бп). Остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро среды сократились до 1,52 трлн руб. вследствие усилий по стерилизации ликвидности, предпринятых накануне Банком России. Мы ожидаем, что сегодня баланс корсчетов восстановится до 2,4–2,6 трлн руб. благодаря погашению КОБР на общую сумму 700 млрд руб. (во вторник лишь часть находящихся в обращении облигаций была рефинансирована), а также погашению обязательств по депозитам, размещенным на внеплановом аукционе Банка России. Кривые NDF и кроссвалютных свопов вчера сместились вниз на 2–4 бп. В том числе 6 —месячная ставка NDF закрылась на отметке 5,55% (OIS), а 5-летняя опустилась до 5,0% (2 бп). Трехмесячная ставка Mosprime снизилась на 1 бп, до 6,27%. Котировки FRA завершили день снижением на 2–3 бп, в том числе 9x12 FRA составила 5,76%.

Ставки процентных свопов снизились на 2–4 бп. Срочные инструменты денежного рынка уверенно дисконтируют снижение ключевой ставки Банка России до 5,5% к концу года, в пользу которого свидетельствует мягкая риторика заявлений регулятора по итогам заседания, состоявшегося в прошлую пятницу.

Вчерашние первичные аукционы ОФЗ оказались успешными: в общей сложности Минфин разместил облигаций на сумму 121,9 млрд руб., таким образом, план заимствований на текущий квартал выполнен уже на три четверти. Спрос на обоих аукционах существенно превысил предложение, при этом основной интерес нерезидентов, как мы полагаем, был направлен на ОФЗ-26232, а большую часть выпуска ОФЗ-26230 купили локальные игроки. Общий объем заявок на ОФЗ-26232 достиг почти 107 млрд руб., из которых Минфин разместил бумаг на 63,5 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 6,0%. Всего было удовлетворено 35 заявок, пять из которых превысили 3 млрд руб. (на долю этих заявок пришлась половина всего размещенного объема облигаций). В частности, 17 млрд руб. пришлось на одну заявку. Доля неконкурентных заявок составила всего 15%. На наш взгляд, большое число крупных и низкая доля неконкурентных заявок указывают на сравнительно высокий уровень присутствия иностранных инвесторов. Картина спроса на ОФЗ-26230 выглядела иначе.

Всего было подано заявок на сумму 71 млрд руб. Минфин разместил бумаг на 58,4 млрд руб. по номиналу. Цена отсечения составила 115,58 пп. Было удовлетворено 119 заявок, из которых только две крупные на общую сумму 10,1 млрд руб. (17% от объема размещения). Доля неконкурентных заявок составила 50%. На вторичном рынке ОФЗ по итогам дня укрепились. Предлагавшийся на аукционе ОФЗ-26230 (YTM 6,34%) завершил день на отметке 116 пп (+0,4 пп в цене). ОФЗ-26232 (YTM 5,95%) также прибавил в цене 0,4 пп. 10-летние ОФЗ опустились в доходности примерно на 5 бп. Наклон кривой снизился: спред на отрезке 2–10 лет сократился на 5 бп, до 60 бп, тогда как спред на отрезке 5– 10 лет закрылся на уровне 33 бп (-2 бп). Локальные долговые рынки развивающихся стран показывали разнонаправленную динамику. ОФЗ торговались наравне с аналогами из Восточной Европы: доходности длинных выпусков Румынии, Польши и Венгрии вчера снизились на 4-5 бп. Между тем 10летние бенчмарки Бразилии и ЮАР выросли в доходности на 6-7 бп, тогда как дальний конец кривой Турции сместился вверх на 17 бп.