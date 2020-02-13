Днем ранее доллар и евро ослабли по отношению к рублю на 0,3% и 0,7% соответственно. Сегодня в начале дня ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Негативная динамика на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле. Это позволит паре доллар/рубль уже в начале торгов полностью отыграть потери предыдущего дня и выйти в район 63,4 рубля. Отметим, что пока отсутствуют поводы, которые смогли бы вывести американскую валюту из коридора 63,2 – 64,4 рубля. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения глобального аппетита к риску, доллар может сделать существенный шаг к середине данного диапазона

Минфин вчера продал ОФЗ на 122 млрд. руб. при спросе 178 млрд. руб., в результате чего доходности госбумаг вновь обновили исторические минимумы: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 5,72% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,1% годовых. Напомним, ближайшей целью доходности 10летних ОФЗ видим уровень 5,95%-6,0% годовых при снижении ставки ЦБ в 1 п/г до 5,5%. Сегодня внешний фон выглядит умеренно-негативным на фоне сохраняющихся беспокойств относительно распространения эпидемии в КНР – после сильного роста котировок ОФЗ в конце недели ждем консолидации рынка на достигнутых уровнях при возможной коррекции доходности на 1-3 б.п. вверх. Рост доходности UST’10 на 3 б.п. – до 1,63% годовых приостановил ралли в евробондах ЕМ: доходность российской 10-летки вчера не изменилась, составив 2,75% годовых. Ожидаем продолжения консолидации бумаг вблизи текущего уровня.