НЛМК среди российских сталелитейных компаний выглядит наиболее уязвимо
Группа НЛМК сократила в IV квартале 2019 года показатель EBITDA на 27% по сравнению с третьим кварталом, до $480 млн, говорится в сообщении компании. EBITDA НЛМК в 2019 году упала на 29%, до $2,564 млрд. Выручка группы НЛМК в октябре-декабре 2019 года сократилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, до $2,312 млрд. По итогам года падение выручки составило 12%, до $10,554 млрд.
Среди российских сталелитейных компаний наиболее уязвимо выглядит НЛМК, поскольку компания помимо РФ осуществляет операции на рынке ЕС и США. Конъюнктура на мировом рынке стали в 2019 году была слабой, а цены во втором полугодии находились под давлением, что негативно сказалось на отрасли. Удорожание металлургического сырья также отразилось на прибыльности компаний сектора и их финансовых результатах.
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