Дефицит бюджета РФ в январе достиг 160 млрд руб: риски для макроэкономической стабильности
По предварительным оценкам Минфина, в январе 2020 г. расходы федерального бюджета превысили 1,7 трлн руб. Это на 53% выше, чем в январе прошлого года, что соответствует среднемесячному объему расходов во второй половине прошлого года. Это хорошая новость, отражающая возможный переход правительства к стимулирующей бюджетной политике.
Однако, учитывая умеренный рост бюджетных доходов на 4,7% г/г в январе текущего года, быстрый рост бюджетных расходов привел к бюджетному дефициту на уровне 160 млрд руб., тогда как в январе прошлого года бюджет был исполнен с профицитом в 367 млрд руб. Это несомненно негативная новость, так как она вынуждает правительство увеличивать заимствования, что может привести к повышению процентных ставок и, следовательно, рисков для макроэкономической стабильности
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