Аукционы ОФЗ: Минфин сможет перевыполнить квартальный план в 600 млрд рублей
Вчера рынок ОФЗ продолжил укрепление: кривая снизилась еще на 3-6 бп, а объем торгов почти в 2 раза превысил среднее значение за последний год и составил 55 млрд руб.
Инвесторы по-прежнему вдохновлены мягкой риторикой Банка России на прошедшем заседании. Однако мы также рассматриваем другой фактор покупок – это возможное снижение объемов внутренних заимствований со стороны Минфина в ближайшие годы. Главной причиной снижения может стать временной лаг между поступлением средств в бюджет от передачи Сбербанка и их тратами на более длинном горизонте. Образование избыточных средств в определенный момент может позволить Минфину сократить заимствования ниже текущего плана.
Рыночный оптимизм отразился и на аукционах Министерства Финансов. Вчера было размещено 122 млрд руб., а именно 58.4 млрд самой длинной серии 26230 (мар.39, доходность – 6.35% годовых) и 63.5 млрд серии 26232 (окт.27, доходность – 5.99% годовых) на середине кривой. Это одни из самых успешных размещений Минфина с весны 2019 года. Министерству осталось разместить 159 млрд на 6 предстоящих аукционах или 26.5 млрд в неделю, что более чем реально в текущих рыночных условиях и ожиданиях рынка. В связи с этим мы полагаем, что Минфин сможет перевыполнить квартальный план в 600 млрд.
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