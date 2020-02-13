Евробонды Газпрома дешевеют после объявления о новом размещении. Газовый монополист вчера объявил о начале роуд-шоу нового выпуска евробондов в долларах. Скорое первичное размещение не стало новостью для рынка, однако не было ясности относительно валюты. В этом году компании предстоит погасить выпуски в евро (1 млрд) и британских фунтах (500 млн). Но поскольку все препятствия для размещения в долларах недавно были сняты, Газпром выбрал эту валюту, видимо, руководствуясь соображениями ликвидности и с учетом более широкого круга инвесторов, что позволит разово привлечь большой объем средств. В результате длинные долларовые выпуски компании выросли в доходности на 3–5 б.п.

Вероятно, таким образом инвесторы хотят добиться более высокой ставки при размещении, чтобы у нового бонда был потенциал для роста на вторичном рынке. Мы ожидаем очень высокого спроса при формировании книги заявок.