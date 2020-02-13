Вторую неделю подряд аукционы Министерства финансов проходят очень удачно. Перед выходом Минфина на первичный рынок сложился вполне благоприятный внешний фон. Нефть продолжила дорожать из-за неясности относительно решения ОПЕК+ (либо продлить сделку, либо увеличить сокращение добычи), что поддержало как рубль, так и госбумаги. Однако аукционы прошли гораздо лучше, чем можно было бы предположить. ■ Спрос на ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. оказался высоким (71 млрд руб.). Минфин доразместил бумаги на 58,45 млрд руб., удовлетворив 119 заявок, большинство из которых были небольшими. Правда, судя по размерности лотов, некоторые из них могли быть выставлены одним участником. Доходность по цене отсечения составила 6,38% годовых, что означает премию ко вторичному рынку в терминах доходности, равную 1 б.п. Доходность по средневзвешенной цене тоже составила 6,38% годовых. На вторичном рынке выпуск стал вчера одним из лидеров по объему торгов (более 19 млрд руб.), его доходность снизилась до 6,35% годовых.

■ Спрос на ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г. был еще выше, достигнув почти 106,9 млрд руб. Было доразмещено облигаций на 63,5 млрд руб., а удовлетворено в данном случае было 35 заявок, одна из которых, правда, на 17 млн бумаг. Доходность по цене отсечения тоже равнялась доходности по средневзвешенной цене – они составили 6% годовых, что соответствовало уровню вторичного рынка.

Подводя итоги аукционов, которые оказались неожиданно успешными, отметим, что совокупный спрос на оба выпуска достиг почти 178 млрд руб., и это позволило Минфину привлечь около 122 млрд руб., даже лучше результата прошлой недели. Таким образом, за две последних аукционных недели финансовое ведомство заняло почти 240 млрд руб., что соответствует 40% квартального плана.

При этом на вторичном рынке в последнее время мы не наблюдаем такого ажиотажа, как на первичном. Вероятно, это объясняется возможностью купить на аукционе довольно крупный объем бумаг, что затруднительно сделать на вторичных торгах, поэтому многие участники ждут проведения аукционов, где и концентрируется основной спрос.

Вчера успех аукционов, дальнейший рост цен на нефть и укрепление рубля привели к усилению торговой активности на вторичном рынке, где оборот достиг почти 60 млрд руб. Правда, как мы указали выше, примерно треть сделок пришлась на один выпуск. Благодаря росту нефтяных цен почти на 3% рубль вновь вырвался в лидеры среди валют ЕМ, укрепившись на 0,6%. Доходности вдоль кривой вчера снизились на 2–6 б.п., наибольшее движение наблюдалось на среднесрочном участке кривой.



