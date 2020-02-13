Рост цен постепенно ускорится и к концу года достигнет 3%
За неделю, завершившуюся 10 февраля, инфляция в России осталась на уровне 0,1%. В итоге накопленная инфляция с начала месяца достигла 0,2%, а с начала года — 0,6%. После небольшого ускорения в начале февраля среднесуточный рост цен замедлился до 0,01%. Если его темпы сохранятся на этом уровне до конца месяца, помесячная инфляция может составить 0,3-0,4% в зависимости от округления. В феврале прошлого года она была на уровне 0,4%, так что в этом феврале годовые темпы инфляции, видимо, останутся на январском уровне 2,4%. таким образом, в 1К20 годовой рост цен может замедлиться до минимальных значений, однако потом он, вероятно, начнет постепенно ускоряться и к концу года, по нашим прогнозам, достигнет 3%.
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