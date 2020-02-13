Минфин объявил о покупке принадлежащего ЦБ РФ пакета акций Сбербанка по рыночной цене за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По информации ЦБ, сделка будет разделена на несколько траншей и потребует продажи иностранной валюты, которую регулятор приобретет у ФНБ. Продажа займет от трех до семи лет, при этом, на наш взгляд, рубль укрепится против доллара на 1,3-3,0% относительно текущего уровня в зависимости от сроков.