НЛМК (BBB-/Baa2/BBB) опубликовал слабые финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО (как и Северсталь, и ММК). Несмотря на увеличение объемов продаж (+4% кв./кв.) после капремонтов, произошло ухудшение их структуры (в частности, выросли продажи низкомаржинальных полуфабрикатов на свое европейское СП, NBH). Цены на сталь снижались во всех регионах присутствия компании (в среднем —8% кв./кв. в США, —9% в ЕС и —7% в РФ), при этом сырье дешевело медленнее, что также способствовало сокращению рентабельности. В итоге выручка просела на 10% кв./кв., EBITDA – на 27% кв./кв., рентабельность по EBITDA — на 4,6 п.п. до 20,8%.

Необходимо отметить, что практически только два дивизиона компании были прибыльными на уровне EBITDA в 4 кв. – сырьевой и производящий плоский прокат в России. Подразделение сортового проката в РФ показало операционный убыток в 2 млн долл., НЛМК США – в 37 млн долл. Американский бизнес продолжает быть убыточным на уровне EBITDA в результате продолжившегося снижения цен на сталь в США и использования дорогостоящих слябов из запасов (в т.ч. с пошлиной 25%). Планируемый переход на закупки слябов из Канады, Мексики и Бразилии, которые не облагаются ввозными пошлинами, что, как предполагалось, улучшит экономику бизнеса, видимо, пока еще не оказал влияния на результаты.

В 1 кв. 2020 г. мы ожидаем, что поддержку результатам НЛМК окажет восстановление мировых цен на сталь, произошедшее в конце 4 кв. (котировки на г/к прокат FOB Черное море повысились до 490 долл./т с 370 долл./т в октябре 2019 г.). При этом компания делает очень осторожные прогнозы на 1П 2020 г. из-за коронавируса, который может привести к снижению экономической активности и цен на сталь. На наш взгляд, результаты НЛМК за 2020 г. в целом окажутся под давлением сокращения производства стали (программа капремонтов продолжится) и пика инвестиций.

Выплаты дивидендов в течение года составили 2,12 млрд долл., в результате чего накопленные средства сократились, что вкупе со снижением EBITDA привело к незначительному росту долговой нагрузки – до 0,7х Чистый долг/EBITDA. В 2020 г. компания достигнет пика инвестиционного цикла (до 2022 г.), планируя вложить 1,1-1,2 млрд долл., что вкупе с высокими дивидендными выплатами, сокращением объемов производства и маловероятным ростом цен на сталь, скорее всего, приведет к дальнейшему увеличению долговой нагрузки (по нашим оценкам, она может достичь 1,0х, при прочих равных).

Бонды NLMKRU 23 (YTM 2,68%), NLMKRU 24 (YTM 2,73%) и NLMKRU 26 (YTM 3,0%) торгуются с более узкими спредами к суверенной кривой, чем бумаги НорНикеля и Полюса, которые, на наш взгляд, в отличие от сегмента черной металлургии более интересны ввиду благоприятной конъюнктуры на рынке палладия и золота.