Газпром сообщил вчера о начале маркетинга размещения новых долларовых еврооблигаций. Компания хочет разместить 10-12-летние еврооблигации эталонного объема в форматах RegS и 144A. Мы отмечаем следующие моменты:

> Компания и организаторы размещения решили не включать в структуру выпуска сверхдлинный транш, что несколько необычно на фоне растущего числа новых выпусков еврооблигаций развивающихся рынков со сроками обращения 30 и более лет.

> У Газпрома нет торгуемых долларовых бумаг с дюрацией в промежутке между семилетними Газпром-28 и 9,5-летними Газпром-34, так что выбор срока обращения нового выпуска, вероятно, определяется логикой "построения кривой доходности". Поскольку на этом отрезке угол наклона кривой достаточно высокий (около 70 б. п.), новые облигации придется размещать с премией к Газпром-28 и Газпром-27, что может привести к некоторому давлению на их котировки.

> Совет директоров Газпрома на прошлой неделе одобрил масштабную программу размещения еврооблигаций на 2020 год (в объеме 6 млрд евро или эквивалента этой суммы в других валютах), так что логично было бы предположить, что в случае хорошего спроса на бумаги эмитент будет готов разместить крупный выпуск. Также можно предположить, что вскоре за этим размещением последует отдельное размещение еврооблигаций в евро. Если программа размещений на 2020 год будет выполнена, то впервые с 2013 года объем новых выпусков Газпрома ощутимо превысит объем погашений.

> С 2014 года Газпром воздерживается от частых размещений долларовых облигаций, и новый выпуск будет лишь третьим за этот период. С 2014 по 2019 год номинальный объем еврооблигаций компании в обращении снизился более чем на $11 млрд, при этом ее чистый долг за то же время вырос примерно на $6 млрд.

Длинные облигации Газпрома котируются со спредом около 55 б. п. к суверенной кривой, что отражает недавний феномен "охоты за доходностью" и эффект ограниченного объема бумаг компании в обращении. Вскоре после объявления о новом размещении цены среднесрочных и длинных долларовых еврооблигаций Газпрома скорректировались на 0,25-0,375 п. п. В ближайшее время динамика ценовых параметров долгосрочных бумаг компании явно будет зависеть от объема и ценовых параметров новой эмиссии.

Мы полагаем, что выпуск будет пользоваться хорошим спросом у инвесторов, специализирующихся на развивающихся рынках, и у глобальных фондов. Если объем размещения будет умеренным, а его ценовые параметры ближе к Газпром-27 и Газпром-28 (Z-спред — 160-165 б. п.), то на этом фоне выпуски Газпром-34 и Газпром-37 будут выглядеть сравнительно дешево. В случае же размещения новых бумаг ближе к интерполированной кривой на участке между Газпром-28 и Газпром-34 (Z-спред 220 б. п.) возможна определенная коррекция в Газпром-28 и —27.



