Реализовался сигнал на покупку по осциллятору CMO. Сейчас значения данного индикатора близки к серединной линии (нейтральная зона), то есть потенциал роста по сигналу почти исчерпан. О глобальном развороте вверх может сказать сигнал на покупку по трендовому индикатору Alligator. Для этого должны пересечься красная и зеленая линии показателя, после чего можно будет зафиксировать продолжение среднесрочного восходящего тренда (серые границы). Именно CMO и Alligator показывают свою эффективность на дневном графике Роснефти по прошлым сигналам.

Сейчас котировки находятся несколько ниже середины трендового канала, поэтому совершать спекулятивные сделки нецелесообразно. Выгодные точки входа видятся вблизи границ тренда, либо по сигналам упомянутых индикаторов. Наблюдаем за развитием событий.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. В целом с начала 2016 г. наблюдается фаза роста. Но при этом абсолютный максимум 522,8 руб., установленный в сентябре 2018 г., находится на удалении от текущих котировок. Потенциальное закрепление выше 465 руб. станет первой предпосылкой штурма исторических вершин.

Осцилляторы на недельном графике указывают на нейтралитет между долгосрочными покупателями и продавцами. Трендовые индикаторы пока в зеленых зонах, но близки к сигналам на продажу (например, по MACD).

В долгосрочном плане сценарий роста несколько более вероятен. Беспокоится за долгосрочную восходящую фазу не стоит, пока акции не упали ниже 400 руб., что маловероятно в перспективе одного-двух месяцев.

Уровни поддержки: 457 / 446,5 / 432,5 / 424,5

Уровни сопротивления: 472 / 487,5 / 498,5