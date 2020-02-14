По итогам вчерашнего дня ОФЗ укрепились на фоне довольно высокого объема торгов. Оборот в сегменте суверенного долга на МосБирже составил 44,2 млрд руб., что ниже показателя предыдущего дня (59,7 млрд руб.), однако превышает среднедневной оборот за последние три недели. Самая высокая активность наблюдалась на дальнем отрезке кривой – на этот сегмент пришлось 47% дневного оборота. Длинные выпуски опустились в доходности в среднем на 2 бп. ОФЗ-26224 (YTM 5,97%) показал опережающую динамику, прибавив в цене 0,3 пп (-5 бп в доходности). Среднесрочные выпуски подорожали на 0,1-0,2 пп при снижении доходности примерно на 3 бп. Спред на отрезке 2–10 лет снизился на 2 бп, до 58 бп.

Вчера правительство одобрило поправки в бюджет на 2020–2022 гг. Пока что объявлена лишь часть изменений, включая пересмотр заложенного в бюджет среднего курса USDRUB, пониженного с 65,7 до 63,9. При прочих равных условиях более крепкий рубль, согласно нашим оценкам и в соответствии с параметрами бюджетного правила, теоретически предполагает увеличение чистых внутренних заимствований на 140–150 млрд руб. Однако одновременно повышен прогноз цены на нефть Urals и объема экспорта нефти, что должно повысить базу нефтегазовых доходов бюджета, соответственно нивелируя рост потребностей в заимствованиях.