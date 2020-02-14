Газпром вчера провел День инвестора в Лондоне. К презентации, уже представленной ранее, были добавлены комментарии по Газпром нефти и прогноз ее годовых результатов: скорректированная EBITDA за 2019 год оценивается в $12.3 млрд (-3.2% г/г), чистая прибыль, как ожидается, вырастет на 3.3% до $6.2 млрд. Напомним, что по оценкам Газпром нефти, ее добыча вырастет всего примерно на 1% г/г в 2020 году, если текущие ограничения ОПЕК+ будут продлены после марта 2020 года. Capex, как ожидается, составит $7.3 млрд в 2020П против $7.0 млрд по итогам 2019. Также во время встречи генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что доля компании на европейском газовом рынке достигла 36% и она наблюдает стабильный спрос со стороны европейских клиентов, которые запросили дополнительные объемы с 2021, 2022 и 2024.

Два дня назад Газпром уже провел День инвесторов в Нью-Йорке. Как мы отмечали в нашем отчете об этом событии, мы по-прежнему видим хорошие перспективы роста компании в долгосрочном плане. В то же время мы предполагаем вероятность турбулентности для акций компании в 2020 году из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.