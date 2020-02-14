Дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ продолжатся, но более скромными темпами
Вчера доходности в сегменте ОФЗ продолжили свое недельное снижение и отправились вниз еще на 1-4бп вдоль кривой, а объем торгов составил более 40 млрд руб. В целом за неделю бумаги сроком более 5 лет потеряли от 9 до 13бп, в то время как короткие выпуски снизились только на 2-4бп.
Снижение ключевой ставки и очень мягкая риторика Банка России вызвали интерес у инвесторов к бумагам на дальней части кривой, которая на тот момент была достаточно крутой и предоставляла привлекательную премию к коротким выпускам. В начале февраля спред между 10-ти и 2-х летними бенчмарками составлял около 72бп, в то время как сейчас он сократился до 63бп. Мы ожидаем дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами, так как возможностей для снижения доходностей становится меньше.
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