Вчера резкое обострение эпидемии коронавируса в Китае спровоцировало снижение рынков акций – индекс StoxxEuro600 опустился на 0,9%, отступив впервые за эту неделю. На фоне ухода инвесторов из рискованных активов в “тихие гавани” российский рынок акций вчера снижался – индекс РТС опустился на 0,9% до 1 542 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,4% до 3 110 пунктов – основное давление распродаж испытывали акции нефтегазового сектора. Ралли акций энергетических компаний продолжилось. Курс рубля ослаб на 0,5% до 63,51 руб./долл. на фоне бегства инвесторов из рискованных активов по всему миру и снижения цен на нефть. Цены на нефть по итогам вчерашних торгов выросли (Brent +0,7% до 56,35 руб./барр.) на фоне ожиданий, что странам OPEC+ удастся договорится о дальнейшем сокращении добычи.

Мы ожидаем, что сегодня боковой тренд на российском рынке акций сохранится, так как инвесторы пытаются преодолеть влияние коронавируса на мировой рост; кроме того, возникают вопросы относительно надежности китайской статистики. Хотя американские и европейские фьючерсы растут, инвесторы, судя по всему, сегодня будут сторониться рискованных активов.