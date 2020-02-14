Российское правительство вчера одобрило некоторые поправки к проекту бюджета на 2020-2022 гг., повысив план по годовым доходам бюджета на 0,2 трлн руб. на этот год, на 0,6 трлн руб. – на будущий год и на 0,8 трлн руб. – на 2022 г. Хотя конкретных комментариев в отношении расходной части бюджета правительство не представило, бюджетный профицит, судя по всему, будет сохранен на уровне 0,8% ВВП при официальном прогнозе средней цены на нефть на уровне $58/барр. в 2020 г.

Мы считаем, что эта информация подтверждает мнение о том, что хотя новое правительство намерено более агрессивно осуществлять бюджетные расходы, оно не планирует делать это в ущерб стабильности бюджета и, таким образом, должно обеспечить рост доходов на уровне, необходимом для покрытия дополнительных расходов.

Мы считаем, что в результате предлагаемых изменений цена на нефть, балансирующая бюджет, возрастет примерно до $51/барр. против $49/барр. в последние два года. Таким образом, речь идет о некотором смягчении бюджетной политики, масштаб которого составит всего примерно 250 млрд руб. в год (0,2% ВВП). Впрочем, эта цифра точно соответствует масштабу повышения прогноза роста ВВП на 2020 г. Как заявил Министр финансов, ожидается, что рост ВВП составит 1,9% г/г по итогам 2020 г., а не 1,7%, в соответствии с более ранним прогнозом.

Тем не менее, ожидания того, что бюджетные стимулы напрямую приведут к ускорению экономического роста, основываются на предположении, что внешний спрос не ухудшится, как это произошло в 2019 г.; в противном случае, дополнительные расходы позволят только нейтрализовать слабую конъюнктуру внешних рынков.