После аукционов Минфина, которые вкупе с восстановлением нефтяных котировок привели к заметному росту активности на рынке рублевого госдолга, четверг выдался весьма спокойным. Утром цены на нефть начали корректироваться, за ними последовал и рубль, который просел почти до 63,8 руб./долл. ОФЗ торговались без четкого тренда, пока не произошло разворота на нефтяном рынке, однако рублю сложно было вернуться к полноценному росту из-за укрепления доллара к основным валютам. Во второй половине дня цены на нефть все же стали расти на надеждах, что ОПЕК+ пойдет на дополнительное снижение добычи. В результате цена барреля нефти марки Brent вернулась к 56 долл. Рубль сначала попробовал восстановить большую часть внутридневных потерь, но поздно вечером вновь сдал позиции.

Несмотря на возвращение спроса на ОФЗ, обороты все же были сконцентрированы в нескольких коротких и длинных бумагах, например в ОФЗ 26220 с погашением в 2022 г., ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г., а также практически во всех бумагах, за исключением ОФЗ 26221, которые имеют срок обращения от десяти лет. Почти половина всего биржевого оборота пришлась вчера на ОФЗ 26228 с погашением в 2030 г., ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. Правда, доходности этих выпусков снизились всего на 1 б.п., что касается среднесрочного участка, то сделок там было немного, но доходности упали на 2–4 б.п.

После заседания ЦБ мы писали, что позитивный эффект от сигнала регулятора о смягчении ДКП может быть нивелирован значительным падением цен на нефть. Именно это мы и наблюдали в начале недели. Однако, как только цены на нефть сделали попытку немного восстановиться, в рублевых госбумагах начались покупки. Мы считаем, что в ближайшее время волатильность на нефтяном рынке будет оставаться высокой из-за избытка предложения и спекуляций относительно действий ОПЕК+ в текущих условиях.



