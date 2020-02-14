Вчера в США, в банковском комитете Сената, прошло заседание, на котором рассматривались новые кандидатуры в ФРС. Одной из номинанток является бывший экономический советник Д.Трампа Д.Шелтон. Пока непонятно, как пройдет голосование в комитете Сената, в рядах республиканцев еще не сформировалось единое мнение относительно кандидатуры Д.Шелтон.

Примечательно другое, во время своего выступления Д.Шелтон говорила о том, что ФРС в случае необходимости должна осуществлять масштабные операции QE, одновременно сохранять привлекательность доллара и проводить политику золотого стандарта, сторонницей которого Д.Шелтон и является. Вот такая, гремучая смесь взглядов, все как любит президент Д.Трамп. Какой вывод можно из этого сделать? Цены на золото идут вверх, в случае назначения Д.Шелтон движение может ускориться, цели этого движения находятся в районе 1700 долл. за унцию.