Маленькая пауза и не более того. Вот вкратце итоги вчерашнего дня. А ведь могло быть и хуже. По крайней мере первая половина дня не внушала инвесторам ни малейшего оптимизма. Негативные данные по эпидемии COVID — 19 настолько сильно повлияли на рынки, что они казалось бы ушли вниз далеко и надолго. И оставалось только надеяться, что весь этот негатив не перерастет в какой-нибудь panic sell. И открытие торгов прошло именно по этому негативному сценарию — индексы открылись на 0,5 — 0,8 процента ниже закрытия среды и первые минуты шла отчаянная борьба между быками и медведями — кто возьмет? И все же рынок пока падать явно не желает. Медленно, но верно началось восстановление котировок, и день завершился уже не так трагически, как можно было бы предположить в самом начале. И как итог, индексы понесли чисто технические потери и снизились на ничего не значащие несколько десятых долей процента.

Что касается расклада сил на отраслевом уровне, то лучше всех себя чувствовали акции коммунальных и электроэнергетических компаний, которые в среднем выросли на 1,02%. Из этого можно сделать вывод, что защитные акции продолжают пользоваться спросом, несмотря на то что рынок достаточно уверенно идет вверх уже несколько последних месяцев. Значит все же у инвесторов есть страхи перед возможной коррекцией в самое ближайшее время. Вот только бы знать, когда она начнется?

Среди отдельных акций наибольший интерес вызывали вчера акции тех компаний, которые опубликовали накануне свою квартальную отчетности и те, кто намеревался это сделать уже после окончания торгов. К сожалению, среди тех, кто отчитался накануне, сумел порадовать инвесторов лишь Applied Material (AMAT, +3,06%). А вот реакция участников рынка на отчетность Cisco (CSCO, —5,23%) и CenturyLink (CTL, —8,44%) оказалась явно негативной.

Наверное, именно поэтому инвесторы очень осторожно отнеслись к выходящей после торгов отчетности таких интереснейших компаний как NVidia (NVDA, —0,65%) и Roku (ROKU, +0,55%) и не сильно подбирали их. Хотя прогнозы аналитиков по этим акциям были весьма позитивны. И они не ошиблись. Отчетность обеих компаний оказалась очень сильной и на постмаркете обе акции взлетели вверх на 7 и 8 процентов соответственно.

Тихая пятница. Скорее всего именно такой она будет сегодня. Страсти по COVID-19, разгоревшиеся вчера немного улеглись, инвесторы утихомирились и решили, что нечего бежать впереди паровоза и необоснованно кричать «Мы все умрем». Тем более что сегодня у нас достаточно мирный и расслабляющий праздник — День святого Валентина или иначе День всех влюбленных и многие участники рынка будут думать скорее о том, что подарить любимой, чем о том — вырастет эта акция на 30 центов или упадет?

Именно так ведут себя все основные мировые рынки — "гдетооколонуля"… Единственно, что сегодня может сыграть какую-то роль — это предстоящий дополнительный выходной день — Washington’s Birthday. Три дня отдыха — это много. И наверное некоторые захотят выйти с рынка во избежание всяких неприятностей, которые могут случиться за эти дни. Но все же волна фиксации прибыли не должна быть слишком сильной, и поэтому котировкам вполне по силам удержаться на текущих уровнях.

Больше никаких внешних угроз пока не наблюдаетcя и, как уже было сказано выше, пятница с очень большой вероятностью будет спокойной и относительно безмятежной. Может, это и хорошо. Некоторая пауза и осмысление текущих событий будет весьма полезна.



