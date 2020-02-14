К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,4% до 3097,72 п., а РТС на 0,58% до 1534,55 п. В целом, рынок пришёл в равновесие. Более того, к середине дня продавцы немного доминировали, хотя внешний фон оставался вполне спокойным. Новости о COVID-19 уже не столь сильно влияют на настроения участников торгов, а оценка экономических последствий начнётся уже в марте, когда будет публиковаться статистика за февраль. «Голубые фишки» преимущественно торговались в минусе, но потери в «Газпром», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» не превышали 0,5%. En+ подала заявку на листинг своих акций на Московской Бирже, но какого-то существенного влияния на котировки это не оказало. Среди лидеров дня были «Распадская», привилегированные «ОГК-2», «ЭНЕЛ Россия» и «Ростелеком». Слабее всех оказались АФК «Система», «Магнит», привилегированные Сбербанк, «Акрон» и X5 Retail Group.

В дневные часы неожиданным аутсайдером стали бумаги Yandex. Компания отчиталась о падении прибыли в 2019 году на 75% до 11,2 млрд рублей, хотя скорректированная прибыль увеличилась на 6% до 23,5 млрд рублей, при росте выручки на 37% до 175, 4 млрд рублей. В основном на годовые итоги повлиял IV квартал, в рамках которого прибыль обвалилась на 95%. В 2020 году компания ждёт роста выручки на 22%-26%, что заметно ниже темпов роста в 2019 году. Активность снизилась по сравнению с предыдущими днями. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3635 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,09%, недельная 6,18%, а месячная выросла до 6,25%. На предстоящей неделе рубль начнёт испытывать поддержку со стороны налогового периода, что должно немного снизить его волатильность. Кроме того, проблема коронавируса уже не воспринимается рынками столь остро, как в первое время. Также вспомним о высоком спросе на ОФЗ и возникшем механизме поддержки рубля в результате планов по продаже госпакета Сбербанка Минфину РФ. Соответственно, ждём торговлю в диапазоне 62,75-64,25 в зависимости от позитива, или негатива на внешних рынках. К 15:20 мск пара USD-RUB – 63,60 (-0,05%), EUR-RUB – 68,90 (-0,13%).

Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, что во многом объяснялось реакцией рынка на корпоративные отчёты. К примеру, Renault неожиданно сообщила об убытках по итогам 2019 года. Фармацевтическая AstraZeneca столь же неожиданно предупредила о возможном снижении продаж из-за коронавируса. Банк RBS снизил прогноз по выручке, а также сократил дивидендные выплаты. ВВП Германии не изменился за IV квартал, хотя ожидался небольшой рост на 0,1%. В еврозоне годовой рост в IV квартале составил 0,9% при ожиданиях 1,0%. Еврокомиссия сохранила прогноз роста экономики еврозоны на 2020-2021 годы на уровне 1,2% в год. Прогноз по инфляции составил 1,3% в 2020 году и 1,4% в 2021 году по сравнению с 1,2% и 1,3% соответственно. К 15:20 мск DAX — 13781,75 п. (+0,26%), CAC40 — 6088,17 п. (-0,08%), FTSE 100 — 7452,43 п. (+0,01%).

Рынок нефти продолжает жить надеждой на то, что OPEC+ решит сократить добычу дополнительно на 0,6 млн бар. суточного производства. Кроме того, котировки могут завершить неделю в плюсе после пяти недель снижения. Иными словами, существенная перепроданность и стабилизация цен на текущей неделе заставляет спекулянтов-«медведей» фиксировать прибыль. Контанго в контрактах Brent, по сути, исчезло. Разница цен от апреля до сентября укладывается в $0,15, что говорит о ровном рынке. К 15:20 мск Brent — $57,13 (+1,40%), WTI — $52,12 (+1,36%), Золото — $1579,7 (+0,06%), Медь — $5726,53 (-0,59%), Никель — $13135 (-1,13%).

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 99,15 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,59% по сравнению с 1,61% в утренние часы. К 15:20 мск пара EUR-USD — $1,083 (-0,04%), GBP-USD — $1,303 (-0,09%), USD-JPY – 109,8 (+0,02%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост индексов от 0,1% в S&P 500 до 0,3% в NASDAQ. На повестке дня статистика по розничным продажам, промышленное производство в США и индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Также продолжается период корпоративной отчётности. Среди активных бумаг могут быть акции Nvidia Corp. Благодаря рекордной прибыли в IV квартале. Tesla Inc. также продолжит реагировать на неожиданное объявление о планах вторичного размещения 2 млрд обыкновенных акций. Российский рынок пока не может найти оснований для роста, поскольку остаются неясными экономические последствия коронавируса. Тем не менее, высокая доходность рынка предотвращает его существенное падение.