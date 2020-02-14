Аппетит инвесторов к риску останется подавленным "вирусным" новостным фоном
На будущей неделе характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть. По нашему мнению, аппетит инвесторов к риску останется подавленным «вирусным» новостным фоном.
В то же время, можно предположить, что настроения продолжат быть далекими от панических, локальные просадки могут достаточно быстро выкупаться. Маловероятно при этом, что индекс Мосбиржи покинет широкую зону консолидации 3050-3150 пунктов.
На предстоящей неделе в фокусе внимания инвесторов будут корпоративные новости и макростатистика. В понедельник будет опубликован большой блок данных по японской экономике за 4К19, а также станет известен объем промышленного производства в РФ в январе. В этот же день Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
Из примечательных данных вторника выделим индекс экономических настроений ZEW в Германии за февраль. В среду стоит обратить внимание на январское сальдо торгового баланса Японии, а также на число выданных разрешений на строительство в США за первый месяц 2020 года.
Четверг будет интересен публикацией январского индекса цен производителей (PPI) Германии (м/м) и данными по объему розничных продаж в РФ в январе. В этот же день состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. В пятницу, под занавес торговой недели, будут обнародованы январские данные по инфляции в еврозоне, предварительный производственный PMI Германии за февраль, а также информация по продажам на вторичном рынке жилья в США в январе.
В США на будущей неделе финансовые результаты за 4К19 представят Walmart, Medtronic, HSBC, Ecolab. В России финансовые отчеты по МСФО, как ожидается, опубликуют Новатэк и Роснефть.
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