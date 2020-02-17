Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.2%, в диапазоне 3090-3105 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3110, 3120 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. В связи с праздничным днем в США торговая активность нерезидентов будет понижена. По этой же причине не будет публиковаться значимая иностранная макроэкономическая статистика. Скорее всего, мы увидим заметные движения лишь в отдельных российских акциях.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.42%) и РТС (-0.56%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом они выглядели несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Заметное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть позволило указанным индексам лишь сократить свою утреннюю просадку.

Стоит отметить, что после достаточно сильных движений, наблюдавшихся со второй половины января, локальный рынок акций пришел в состояние относительного равновесия. Теперь среднесрочные перспективы индексов МосБиржи и РТС выглядят нейтральными.

Дополнительным поводом для пятничной стабилизации рынков акций в России и в США послужил предстоящий длительный перерыв в торгах за океаном. Сегодня в США будут отмечать День президентов. Свою роль сыграли и ослабления опасений по поводу вспышки коронавируса. Из КНР регулярно звучат заявления о том, что эпидемия будет побеждена и что она не подорвет китайскую экономику.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.1 п. или менее 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на рынке стало достаточно сильное падение стоимости акций Yandex clA (YNDX RM, —2.47%). Внутри дня они проседали почти на 4.5%. Распродажи в этих бумагах наметились по факту публикации консолидированных финансовых результатов эмитента за 4 квартал за весь 2019 год. Они указали на падение квартальной чистой прибыли «Яндекса» на 95% в сравнении с 4 кварталом 2018 года. По итогам 2019 года чистая прибыль IT-компании сократилась на 75%. В то же время скорректированная квартальная чистая прибыль упала на 22%. А по итогам года скорректированная чистая прибыль возросла всего лишь на 6%.

С такими финансовыми показателями можно временно мириться, учитывая активный рост выручки и масштабов бизнеса эмитента. Но с технической точки зрения текущий ценовой уровень в акциях «Яндекса» выглядит весьма привлекательным для фиксации среднесрочной прибыли.

Заметно слабее рынка также закрылись акции торговой сети Магнит (MGNТ RM, —2.16%). В них продолжаются достаточно сильные движения после недавней публикации операционных и финансовых результатов эмитента. Тогда инвесторов и спекулянтов неприятно удивило падение чистой прибыли ритейлера на 51.2% по итогам 4 квартала и на 49.0% по итогам года. В целом же акции «Магнита» все еще не выглядят дорогими на фоне ушедшего далеко вперед рынка. Они имеют потенциал для существенного роста стоимости по мере улучшения финансовых показателей эмитента в результате завершения затянувшегося периода трансформации бизнеса.

Заметной тенденцией во втором эшелоне стал сильный рост стоимости отдельных представителей электроэнергетического сектора: ТГК-2-ао (TGKB RM, +25.34%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, +38.55%), ТГК-14 (TGKN RM, +11.16%), Квадра-ао (TGKD RM, +4.38%), Квадра-ап (TGKDP RM, +12.78%), МРСК СК (MRKK RM, +8.88%). По-видимому, это «отголосок» недавних активных покупок в акциях зависимых от «Газпрома» электроэнергетических компаний Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1 в связи с ожиданиями увеличения ими дивидендных выплат.

Вместе с тем, отраслевой индекс Электроэнергетики MOEXEU с начала текущего года вырос уже на 19.54%. Подобная ситуация характерна в периоды низких цен на нефть и в моменты отсутствия явных инвестиционных идей на локальном рынке акций. Но не стоит забывать, что акции электроэнергетических компаний вполне способны быстро и сильно подешеветь, а потом долгое время торговаться на сравнительно низких уровнях.

Сегодня утром контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото потеряли в цене около 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.7%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.