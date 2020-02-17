Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,2%. Ускорению покупок мешала неопределенность в отношении коронавируса, в то время как данные по розничным продажам США и потребительскому доверию порадовали, также как квартальные результаты производителя чипов Nvidia.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,2%. В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с национальным праздником.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,7% после публикации предварительных данных о падении ВВП страны в 4-м квартале на 1,6% к/к (ожидалось —0,9%) вслед за ростом на 0,1% кварталом ранее. Фондовые индексы Китая прибавляют около 2-2,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng растет примерно на 0,6%. Некоторый оптимизм в инвесторов вселяют ожидания дополнительных мер поддержки китайской экономики.

Нефтяные фьючерсы утром изменяются менее чем на 0,5%, после повышения в пятницу. Цены на сорт Brent и WTI расположены немногим ниже сопротивлений 58 долл и 52,65 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых открыло бы дорогу к отметкам 60 долл и 55 долл. Особенно позитивных фундаментальных сигналов для рынка нефти в последние дни не поступает, но инвесторы все еще надеются на дополнительные меры поддержки от ОПЕК+. Пятничные данные при этом показали рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 676 до 678 единиц.

Основные события недели: индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индекс цен производителей США, число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, индекс цен производителей Германии, индекс потребительского доверия GfK Германии, розничные продажи Великобритании, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов США, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, продажи домов на вторичном рынке США.

Квартальные отчетности представят BHP Group, Glencore, HSBC, Volkswagen, Walmart, Air France-KLM, Hewlett Packard, Lloyds Banking, Allianz и другие.

В России финансовые результаты за 4-й кв и весь 2019 г опубликует “Новатэк”. “Энел” проведет день инвестора и аналитика. Совет директоров “ФосАгро” рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного снизились, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 3130 и 1560 пунктов, препятствующих развитию восходящего движения. По итогам недели в целом индикаторам будет важно удержаться выше отметок 2980 и 1490 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков), чтобы сохранить среднесрочный восходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3075-3145 пунктов.

Рубль по итогам сессии пятницы немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 63 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до пробоя которой доллар сохраняет склонность к росту. Пара евро/рубль находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,20 руб), оставляя евро под краткосрочным давлением. Рубль при благоприятном внешнем фоне может стремиться к поддержке 68 руб против евро.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, отыгрывая некоторое улучшение настроений на фондовых и сырьевых площадках. Причин для уверенного повышения, однако, все еще нет, а выходной на биржах США также вряд ли будет способствовать активности “быков” во второй половине дня. Новости в отношении коронавируса поступают неоднозначные, в связи с чем спрос на рисковые активы в начале недели будет небольшим.



