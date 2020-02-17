Новые экологические требования отразятся на результатах "Роснефти" за IV квартал
Роснефть должна опубликовать результаты за 4К19/2019 по МСФО в среду (19 февраля). Мы ожидаем, что выручка Роснефти снизится до 2 034 млрд руб. (-9% кв/кв, —6% г/г), частично из-за ограничений добычи по соглашению ОПЕК+ (добыча нефти и газа в 2019 составила 285.5 млн тнэ, без изменений г/г). Мы также ожидаем увидеть негативное влияние вступления в силу новых экологических требований Международной морской организации (IMO), которые оказали давление на цены на судовое топливо и высокосернистую нефть. Показатель EBITDA, как ожидается, упадет на 16% кв/кв и 5% г/г до 464 млрд руб., отражая давление на рентабельность перерабатывающего сегмента и высокую базу 3К. Рентабельность EBITDA должна сократиться до 22.8% (с 24.4% в 3К19). Чистая прибыль, вероятнее всего, отразит этот тренд и составит 147 млрд руб.
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