Компания VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в минувшую пятницу представила, как и ожидалось, слабые финансовые результаты за 4К19 – выручка выросла всего на 0,2% г/г в долларовом выражении и снизилась на 0,2% г/г в национальных валютах. Динамика выручки российского сегмента мобильной связи преподнесла негативный сюрприз, так как ее снижение на 6% г/г оказалось самым сильным с 2014 г.; кроме того, компания продолжает терять абонентов в сегменте мобильных данных. Учитывая ожидания слабого роста выручки и роста капиталовложений, 2020 год, вероятно, станет еще одним сложным годом для компании. Исходя из этого, VEON принял решение не выплачивать дивиденды помимо суммы, объявленной ранее в рамках дивидендного транша по итогам 2П19 ($0,15 на акцию при доходности 5,5%). Мы считаем, что это главный негативный сюрприз для инвесторов, так как ожидания дивидендных выплат были важным фактором поддержки акций. Объявленные изменения в команде менеджеров лишний раз указывают на то, что ситуация в компании далека от благополучной. VEON не прекращает искать пути выхода из сложившейся ситуации, которые бы помогли изменить существующие негативные тренды на противоположные.

Финансовые результаты VEON за 4К19 по МСФО, как и ожидалось, оказались слабыми. Рост выручки и EBITDA соответствует консенсус-прогнозу (+0,1-1,1%), при этом выручка выросла всего на 0,2% г/г в долларах США и снизилась на 0,2% г/г в местных валютах. Сервисная выручка снизилась на 0,6% г/г на фоне негативных регуляторных изменений в Пакистане. Тем не менее, даже без учета этого фактора, рост выручки на уровне группы все равно остается слабым – всего 1,5% г/г и отражает слабую динамику российского, алжирского и узбекского бизнесов.

Выручка российского сегмента услуг мобильной связи снизилась на 6% г/г, продемонстрировав самую слабую динамику с 2014 г.; отток абонентов из сегмента мобильных данных продолжается. Выручка сегмента услуг мобильной связи Beeline снизилась на 6% г/г до 55,3 млрд руб. в 4К19 (в абсолютном выражении она снизилась на 3,5 млрд руб.) на фоне ускорения снижения выручки, не связанной с мобильными данными (она снизилась на 9% г/г против снижения на 4-3% в последние 11 кварталов). Рост выручки сегмента мобильных данных остается слабым – всего 1,6% г/г (-0,1% к/к), что не может нейтрализовать убытка в сегменте голосовых сервисов. Компания потеряла всех своих абонентов в сегменте мобильных данных, которых ей удалось привлечь в предыдущий квартал, так что их количество в 4К19, которое составило 35,5 млрд чел., оказалось на 1,3 млн ниже, чем годом ранее. Рост выручки в сегменте мобильных данных Beeline замедлился с 14% г/г в 2017 г. до 5% г/г в 2018 г. и всего лишь до 1% г/г в 2019 г., тогда как сам вектор динамики выручки говорит о продолжающемся ухудшении качества сети.

Прогноз на 2020 г. свидетельствует о том, что впереди еще один сложный год. По прогнозу VEON, рост выручки в местных валютах составит менее 5%; таким образом, текущий консенсус-прогноз рынка (консенсус-прогноз агентства BBG предусматривает рост на 1,2% г/г в долларовом выражении) нам представляется вполне обоснованным только в случае отсутствия резких колебаний валютных курсов. EBITDA, согласно прогнозу, вырастет примерно на 4 — 7% (в местных валютах), что указывает на некоторое улучшение рентабельности, тогда как текущий консенсус-прогноз EBITDA предусматривает ее снижение на 2,1% г/г в долларовом выражении и снижение рентабельности EBITDA на 1,4 п. п. г/г до 42,6%. Тем не менее, мы считаем, что консервативный прогноз рынка вполне адекватен, учитывая, что динамику EBITDA в 2020 г. могут определять взаимоисключающие тренды: мероприятия по контролю над расходами, с одной стороны, и ускорение инвестиций в рост цифровых сервисов (часть которых будет признана по статье капиталовложения), с другой. Без учета расходов на выдачу лицензий коэффициент “капиталовложения/выручка” ожидается на уровне 21-22% против 20,6%, согласно консенсус-прогнозу. VEON увеличит инвестиции в качество сети 4G в России, чтобы укрепить свою конкурентную позицию, будет развивать сети передачи данных на других рынках, ускорит инвестиции в JazzCash в Пакистане и в цифровые проекты. Увеличение нагрузки по капиталовложениям, а также рост расходов на развитии сети и выдачу лицензий – таковы главные причины, которые стоят за решением VEON не выплачивать дивиденды в 2020 г., за исключением объявленного ранее дивидендного транша за 2П19.

Дивиденды в размере $0,15/акцию по ранее объявленному дивидендному траншу за 2П19 соответствуют ожиданиям; отсутствие других дивидендных выплат вплоть до 2021 г. – основной негативный сюрприз. VEON одобрил дивидендные выплаты в размере $0,15/акцию по итогам 2П19 при дивидендной доходности на уровне 5,5% (дата закрытия реестра назначена на 27 февраля). По данным компании, этот дивидендный транш станет единственным в 2020 г. календарном году. В принципе VEON может выплатить дивиденды за 2020 г. в 2021 году, исходя их фактического СДП. Текущий консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает дивиденд на акцию в размере $0,23 по итогам 2020 г. при дивидендной доходности на уровне 8%.

Итоги телефонной конференции. В целом в ходе звонка компания не предоставила никакой важной новой информации. Менеджмент подтвердил свое намерение поддерживать активные темпы инвестиций в российский бизнес с тем, чтобы нивелировать отставание России от конкурентов по качеству сети и покрытия. Компания продолжит закрывать нерентабельные офисы продаж – в ближайшие несколько месяцев должно быть закрыто до 600 офисов продаж (включая закрытие 200 офисов продаж в 2019 г.).

В связи с уходом в июне этого года генерального директора российского подразделения Василя Лацанича компания ведет поиск кандидата на эту должность. До этого времени обязанности г-на Лацанича будет исполнять Каан Терзиоглу, а сам Василь Лацанич в ближайшие 6 месяцев будет исполнять обязанности его консультанта.

Оптимизация портфеля: компания подтвердила циркулирующую в СМИ информацию о продаже своего бизнеса в Армении (который учитывается не в отдельной строке финансовой отчетности, а как “прочие бизнесы”; на их долю пришлось 1,5% совокупной выручки компании за 2019 г.).