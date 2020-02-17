В пятницу во второй половине дня цены на нефть резко пошли вверх, что вновь стало триггером к покупкам в рублевых активах. Рубль к концу основной сессии укрепился почти на 0,5%, доходности ОФЗ ускорили снижение по сравнению с четвергом и опустились еще на 4–6 б.п. Помимо длинных и среднесрочных выпусков, в пятницу торговая активность наблюдалась и в коротких бумагах, например в ОФЗ 26220 с погашением в 2022 г и ОФЗ 26215 с погашением в 2023 г. Прошлая неделя в целом оказалась довольно волатильной для рублевого рынка. Позитивная реакция инвесторов на неожиданно мягкий сигнал со стороны ЦБ была отчасти нивелирована снижением цен на нефть в понедельник–вторник. Во второй половине недели нефтяные котировки пошли вверх, что поддержало спрос и на рублевые активы. За неделю нефть подорожала почти на 5%, что сделало рубль одним из лидеров среди валют ЕМ, а кривая ОФЗ снизилась в среднем на 10–18 б.п. с наибольшей просадкой на среднесрочном участке. Мы полагаем, что в ближайшее время волатильность на нефтяном рынке будет оставаться высокой, вероятность падения цен на фоне избытка предложения сохраняется, что будет создавать нервозность на российском рынке рублевого долга. Однако если посмотреть на локальные гособлигации развивающихся стран, можно увидеть, что ОФЗ сейчас предлагают одни из самых высоких реальных доходностей среди аналогов: реальная доходность десятилетнего бенчмарка близка к 3,7% годовых, выше торгуются только бумаги ЮАР (4,9%) и Индонезии (3,9%). Соответственно, несмотря на рост волатильности, мы полагаем, что ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов.