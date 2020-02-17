Мы оцениваем платеж в 650 млрд руб. Выплаты в соцфонды обычно не вызывают проблем с ликвидностью, мы полагаем, что сегодня платежи также пройдут спокойно, резкого роста спроса на ликвидность не будет. Судя по динамике ликвидности, часть платежей, как минимум 100 млрд руб., уже была проведена в пятницу. Корсчета же по-прежнему остаются около отметки в 2,7 трлн руб., так что банки могут снизить корсчета в ЦБ еще примерно на 250 млрд руб., и при этом они все еще останутся выше уровня, необходимого для выполнения нормативов по обязательным резервам. Основное опасение у нас вызывает лишь резко сократившееся предложение средств со стороны Казначейства, которые необходимы из-за неравномерного распределения средств между банками. В пятницу ведомство так и не провело аукцион репо сроком на один день, на сегодня аукцион заявлен, правда, лимит, сокращен до 10 млрд руб., и в случае резкого роста спроса на ликвидность этого явно недостаточно.

Трендовая инфляция замедлилась до 4,2%. По оценке ЦБ, трендовая инфляция продолжила замедляться в январе, снизившись до 4,2% с 4,75% в декабре. Эти оценки были получены на пятилетнем временном интервале. Если же брать трехлетний интервал, то замедление оказалось не столь значительным – с 3,27% в декабре до 3,23% в январе. Эти оценки указывают на то, что темпы роста цен оказываются ниже долгосрочного ориентира, а это как раз и позволяет ЦБ перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике.