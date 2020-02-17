Прогноз результатов "Новатэка" за IV квартал по МСФО: выручка снизилась на 10,3% г/г
В среду, 19 февраля, НОВАТЭК планирует опубликовать результаты по МСФО за 4К19, на следующий день намечена телефонная конференция.
Выручка, по нашим прогнозам, будет на 10% ниже уровня 4К18
Мы ожидаем, что выручка НОВАТЭКа в 4К19 снизилась на 10,3% г/г до 213 млрд руб. (3,3 млрд долл.) из-за сокращения выручки от продажи СПГ. На европейском газовом хабе TTF спотовые цены на газ упали на 50% г/г. Выручка НОВАТЭКа от продажи жидких углеводородов, по нашим оценкам, сильно не изменилась в сравнении как с 3К19, так и с 4К18.
Рентабельность по EBITDA1 в 4К19, по нашим оценкам, составила 31%, что соответствует уровню 3К19, но на 6 п.п. ниже показателя 4К18. Нормализованная чистая прибыль для акционеров2 ожидается в размере 62,2 млрд руб. (1,0 млрд долл.).
Поквартальная динамика: более высокие цены на СПГ компенсировали снижение собственных объемов СПГ
Объемы СПГ, которые НОВАТЭК получает от проекта «Ямал СПГ», сокращаются второй квартал подряд, поскольку в силу вступает все больше долгосрочных контрактов проекта. Так, в 4К19 НОВАТЭК реализовал на международных рынках 2,7 млрд куб. м газа (–11,5% кв/кв). Впрочем, в поквартальном выражении снижение объема СПГ было наверняка компенсировано ростом цен на газ на международных рынках. На TTF спотовые цены на газ в 4К19 выросли примерно на 22% кв/кв до 4,1 долл./МБТЕ.
В центре внимания контрактные цены на СПГ в рамках Ямал СПГ и прогресс по новым проектам СПГ
Начиная с 2К20, более 80% газа проекта «Ямал СПГ» будет продаваться на основании долгосрочных контрактов, которые были заключены в 2013 г.. С ноября 2019 г. спотовые цены на газ снижаются, и пока в 2020 г. средняя цена на TTF составляет 3,4 долл./МБТЕ. В 2020 г. НОВАТЭК планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту «Обский СПГ» (мощность – 5 млн т СПГ в год) и может объявить о заключении контрактов на проектное финансирование проекта «Арктик СПГ 2» (на этапе строительства, мощность – 19,8 млн т СПГ и 1,5 млн т конденсата в год).
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