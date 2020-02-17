Теханализ: акции "Мосбиржи" перешли в боковик
С 4 февраля акции торгуются в боковике с диапазоном 111,4–114,5 руб. Среднесрочный растущий тренд надломился (прежние границы — синие), консолидируясь на фоне общей неопределенности на российском рынке.
Технические индикаторы единогласно подтверждают боковик, поэтому рассчитывать на возобновление восходящего тренда или его слом пока не стоит. Лучше дождаться пробоя ключевых отметок:
— фиксация выше 116 руб. скажет о возврате в фазу роста; - повторное тестирование 107,5 руб. переведет цену в нисходящую консолидацию с перспективой формирования медвежьего тренда.
Графические фигуры или свечные формации на дневном таймфрейме отсутствуют. Потенциальные точки входа в сделки интересны у обозначенных рубежей. Допускается формирование отскоков в рамках действующего или более широкого боковика.
Долгосрочные ожидания нейтральные. С начала 2016 г. долгосрочный тренд отсутствует. На данный момент акции придерживаются годовой фазы роста от 4-летних минимумов. Исходя из динамики котировок в прошлом, текущий трендовый канал может развернуться вниз или перейти в затяжной боковик.
RSI указывает на перекупленность, но стохастический осциллятор близок к нейтральной зоне. То есть рост все же может возобновиться, тем более медвежьи дивергенции отсутствуют, что позитивно при таком бурном росте (от 90 руб.). Но рассчитывать на долгосрочный подъем с технической точки зрения сложно.
Горизонтальные уровни не обладают высокой надежностью для акций Мосбиржи. Трендовые каналы, а также линии поддержки и сопротивления в приоритете практически на любом таймфрейме.
Уровни поддержки: 111,4 / 110 / 107,5 Уровни сопротивления: 114,5 / 116 / 119,2
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