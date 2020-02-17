Как-то мимо инвесторов сейчас проходят макроэкономические данные. Совсем потерялась, думаю пока, связь между динамикой рынков акций и экономической реальностью. Сегодня в Японии вышли знаковые данные, ВВП за 4 кв. Цифры оказались намного хуже прогнозов. Реальный японский ВВП в 4 кв. снизился на 1.6% кв/кв и на 6.3% г/г. Заметьте, никакого китайского вируса в последние три месяца прошлого года не наблюдалось. По всем компонентам ситуация продолжила ухудшаться: потребление домохозяйств упало на 3%; инвестиции на 2.7%; экспорт упал на 0.1%, а импорт на 2.6%. Очевиден циклический спад, возможно, рецессия. Думаю, что в первом квартале 2020 года ситуация будет еще хуже, хуже из-за китайской эпидемии коронавируса. Между тем, по данным из разных источников, глобальные хедж-фонды занимают на рынках акций максимальные за всю историю длинные позиции. Все хотят заработать. Может быть так и случится – все заработают. Однако, прямо скажем, история таких случаев не знает.