Berkshire Уоррена Баффета зафиксировал в опубликованной отчетности значительные движения внутри своего инвестиционного портфеля. Особого внимания заслуживает покупка крупной биотехнологической компании Biogen Inc. Объем сделки для Berkshire сравнительно невелик — 648 тыс. акций на сумму $192,4 млн, но инвестиция не вписывается в классическую инвестиционную стратегию, к которой привыкли и Баффет, и инвесторы, отслеживающие его портфель.

Объем инвестиций в сектор здравоохранения с 2001 года не превышал 8% от общего портфеля Berkshire. Фонд выбирал для инвестиций в основном компании с понятной бизнес-моделью и стабильными денежными потоками, такие как Johnson & Johnson и DaVita HealthCare Partners Inc. Biogen Inc – биотехнологическая компания, которая не вписывается в инвестиционный портфель Баффета и его концепцию. Стоимость акций компаний из индустрии биотехнологий в значительной степени зависит от успешности исследований и заключений регулятора FDA. Несмотря на то что Biogen уже давно оперирует на рынке и имеет отработанную цепь поставок и насыщенный продуктовый портфель, для компании характерен высокий уровень волатильности (до 50%).

Баффета интересуют долгосрочные драйверы. Biogen Inc – одна из таких историй с перспективной продуктовой линейкой и препаратами, которым сегодня практически ничто не может составить конкуренцию. Так, например, последние несколько лет компания была сфокусирована на разработке методики терапии против болезни Альцгеймера, которая на сегодня считается неизлечимой. Но оценки прогнозов результата третьей стадии исследования препарата aducanumab оказались неудовлетворительными, и компания в марте прошлого года отказалась продолжать исследования. Однако после консультаций с представителями FDA, менеджмент Biogen все же подал заявку на одобрение коммерциализации препарата в начале 2020 года. Еще одним таким примером является SPINRAZA. Этот препарат востребован у 45000 пациентов с СМА, на рынке только один конкурент, чье лекарство, возможно, более эффективно, но менее доступно, так как является самым дорогим медицинским препаратом в мире. И наконец, компания развивает направление биоаналогов, которое впоследствии позволит сформировать горизонтальную структуру с широкой продуктовой линейкой от специальных препаратов до препаратов доступных всем.