Сегодня индекс Мосбиржи почти не изменился по сравнению с закрытием пятницы. С одной стороны Народный банк Китая снизил одну из своих ключевых процентных ставок и эксперты ждут дальнейших шагов по стимулированию экономики, с другой стороны стали буксовать нефтяные цены. На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5 – 58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит отметку в 65 долларов за баррель. Недавно они снизили прогноз по нефтяным ценам сразу на 10 долларов. С технической точки зрения, нефтяные цены выглядят слабо и в ближайшие две недели можно ждать их снижения в район 53-54 долларов.

Сегодня торги на фондовой бирже США не проводятся. Но при этом неделя будет насыщенной на макроэкономические отчеты как в мире, так и в США. В среду глава ФРС опубликует протокол заседания, состоявшегося 28-29 января. Кроме того, на этой неделе состоится череда выступлений глав федеральных резервных банков. Так в среду с речью об экономических перспективах выступит Рафаэль Болстик, в пятницу – Роберт Каплан и другие. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль во вторник. В четверг будет выпущен индекс опережающих индикаторов за январь. В пятницу США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за февраль. Также будут публиковаться важные корпоративные отчеты, например Walmart Inc.

Акции Сбербанка ао сильными не выглядят, зато акции НОВАТЭКа ао перед публикацией финансовой отчетности выглядят сильными. Хотя при пробитии падающего тренда на 1092 его можно покупать со спекулятивными целями (в момент написания этого комментария цены были чуть выше). Долгосрочным же инвесторам я эти акции не посоветую в связи с ценовыми рисками для СПГ. Уже сейчас понятно, что проблемы Китая перекинуться на второй квартал, поэтому не стоит ждать быстрого восстановления конъюнктуры СПГ.