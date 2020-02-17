Вторичный рынок. Мягкая риторика Банка России по итогам состоявшегося 7 февраля заседания Совета директоров стала основным драйвером рынка ОФЗ на прошлой неделе. Торговая активность была по-прежнему высокой: среднедневной оборот на МосБирже составил 39 млрд руб. (против 37,8 млрд руб. неделей ранее). Активнее всего торговались выпуски с фиксированным купоном, на долю которых пришлось более половины всех объемов. Лучший результат показали бумаги с дюрацией от 4 до 10 лет: в большинстве случаев снижение доходностей в этом сегменте составило 12–15 бп. Еще сильнее выглядели ОФЗ-26224 (YTM 5,92%; —17 бп в доходности), а также ОФЗ-26207 (YTM 5,81%) и ОФЗ-26212 (YTM 5,90%) – оба —16 бп в доходности. Более длинные выпуски завершили неделю снижением доходности на 7–9 бп, ближний конец кривой сместился вниз на 2–5 бп. В результате спред между 2- и 10-летними выпусками сузился на 9 бп, в то время как спред на отрезке 5–10 лет увеличился на 7 бп. Оба инфляционных линкера опустились в доходности на 11–15 бп, так что среднее значение вмененной инфляции (3,0% в данный момент) практически не изменилось. В контексте долговых рынков других развивающихся стран рынок ОФЗ оказался в числе сильнейших. Чуть лучше выглядели 10-летние локальные выпуски Бразилии и Малайзии, доходности которых за неделю снизились на 19–20 бп. В то же время доходности аналогичных бумаг Турции и Венгрии выросли на 65 би и 25 бп соответственно.

Первичный рынок. На состоявшихся в прошлую среду первичных аукционах Минфин продал бумаг на 121,9 млрд руб. – это почти на 50% больше среднего показателя с начала текущего года. Спрос на обоих аукционах существенно превысил предложение, при этом основной интерес нерезидентов, по всей видимости, был направлен на ОФЗ-26232, а большую часть выпуска ОФЗ-26230 выкупили локальные игроки. Общий объем заявок на ОФЗ-26232 достиг почти 107 млрд руб., Минфин разместил 63,5 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 6,0%. Было удовлетворено 35 заявок, пять из которых превысили 3 млрд руб. (на долю этих последних пришлась половина всего проданного объема, включая 17 млрд руб., размещенных в рамках одной заявки). Доля неконкурентных заявок составила всего 15%. На наш взгляд, большое число крупных и низкая доля неконкурентных заявок указывают на высокий уровень участия иностранных инвесторов. Картина спроса на ОФЗ-26230 выглядела иначе. Всего было подано заявок на сумму 71 млрд руб. Минфин разместил бумаг на 58,4 млрд руб. по номиналу. Цена отсечения составила 115,58 пп. Было удовлетворено 119 заявок, из которых только две крупные на общую сумму 10,1 млрд руб. (17% от объема размещения). Доля неконкурентных заявок составила 50%.

Очередные данные о позициях нерезидентов. На прошлой неделе Банк России опубликовал предварительную оценку изменения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ за январь. Она основана на данных НРД, как правило, достаточно точно отражающих реальную картину. За месяц вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на 131 млрд руб., что довольно много по историческим меркам. В этом случае, по нашим расчетам, их рыночная доля, скорректированная на неликвидные выпуски, должна была увеличиться до 41,3% (+2,2 пп). Это всего на 1,3 пп меньше исторического максимума марта 2018 г. Помимо этого, Банк России представил разбивку иностранных потоков. По данным регулятора, на первичном рынке доля иностранцев в прошлом месяце составила 52% (против 34% в декабре 2019 г.), а в один из аукционных дней они выкупили 71% всего размещенного объема, что более чем вдвое превышает средний показатель прошлого года. В целом, по оценкам ЦБ, на первичных аукционах иностранные участники купили ОФЗ на 113 млрд руб., еще на 15 млрд руб. – на МосБирже, а остальное – на внебиржевом рынке. Также, по данным ЦБ, иностранный спрос в основном был сконцентрирован в средней части кривой: вложения нерезидентов в бумаги с дюрацией 6–7 лет увеличились на 81 млрд руб., в то время как портфель бумаг со сроками обращения 10 лет и более вырос на 46 млрд руб.

Рекомендации и прогнозы. В прошлый четверг правительство одобрило поправки в бюджет на 2020–2022 гг. Пока что объявлена лишь часть изменений, включая пересмотр заложенного в бюджет среднего курса рубля, который был пересмотрен с 65,7 до 63,9 за доллар. При прочих равных условиях более крепкий рубль, согласно нашим оценкам и в соответствии с бюджетным правилом, теоретически предполагает увеличение чистых внутренних заимствований на 140–150 млрд руб. Однако одновременно были повышены и прогнозы цен на нефть Urals и объема экспорта нефти, что должно увеличить базу нефтегазовых доходов бюджета, тем самым нивелировав рост потребностей в заимствованиях. На этой неделе центральным событием для участников локального рынка долга будут аукционы Минфина, представляющие особый интерес после успеха последнего аукциона, в ходе которого был размещен самый большой объем облигаций с мая 2019 г. На данный момент квартальный план заимствований (600 млрд руб.) выполнен почти на 75%, а значит, в ближайшие несколько недель премии в доходности на аукционах Минфина маловероятны. Таким образом, в краткосрочной перспективе технические факторы останутся благоприятными для рынка ОФЗ.