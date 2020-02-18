Корпоративные эмитенты активизировали размещение новых облигаций
Снижение аппетита к риску на глобальных рынках в понедельник ослабило оптимизм покупателей рублевых облигаций. Доходность 10- летних ОФЗ вчера осталась на уровне 6,04%, в то время как 10-летние локальные облигации Бразилии, ЮАР, Мексики выросли в доходности на 1 – 5 б.п. Устойчивость российских бондов к ухудшению конъюнктуры на внешних рынках обеспечивают сильные макроэкономические показатели и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
Корпоративные эмитенты активизировали размещение новых облигаций, стремясь зафиксировать низкие ставки. На текущей неделе проводят сбор заявок на новые выпуски облигаций Газпром нефть (YTМ 6,45 – 6,56%, 5 лет), МОЭСК (YTP 6,30 – 6,40%, 3 года), Уралкалий (YTМ 7,07 – 7,23%, 5 лет), Магнит (YTМ 6,40 – 6,50%, 3 года), ГТЛК (G-curve +116 б.п.), Рольф (YTМ 9,58 – 9,84%, 2 года). По соотношению риск/доходность мы считаем спекулятивно интересными новые бонды Газпром нефти, Уралкалия и Рольфа.
Повышение спроса на защитные активы способствует возвращению доходности американских гособлигаций к годовым минимумам. Сегодня с утра доходность UST`10 снизилась до 1,56% годовых. Вслед за долларовым бенчмарком сегодня доходность Russia`29 может уйти ниже 2,7% годовых.
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