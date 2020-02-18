По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в январе 2020 г. сократилось на 16,5% г/г — до 94,1 тыс. штук. По сравнению с декабрем 2019 г. выпуск легковых автомобилей упал на 19,1%. Производство грузовых автомобилей в РФ падает двузначными темпами второй год подряд. В январе оно снизилось на 12,4% г/г до 3,7 тыс. единиц (самый низкий январский показатель за 4 года). По сравнению с декабрем объем выпуска упал на 74%.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в январе вырос на 17,3% в годовом выражении до 529 шт. К декабрю снижение составило 74,1%.

Снижение производства автомобилей в январе отражает последние тенденции в продажах, которые падают (продажи легковых автомобилей в 2019 году сократились на 2,3% г/г). В перспективе рост спроса на транспорт определит динамику его производства и продаж. Так, в 2020-2022гг мы ждем роста продаж легковых автомобилей до 1,6% в год. Продажи в сегменте грузовых автомобилей зависят от динамики инвестиций в основные средства в части техники задействованной в строительстве и оборота торговли, в дальнейшем за счет реализации проектов в строительстве ждем восстановления рынка темпами 2% в год. Продажи автобусов зависят от расходов бюджета на закупку муниципалитетами. По нашим оценкам расходы бюджета в реальном выражении будут расти на 3,5%, что и определит динамику продаж новых автобусов.



