Крупнейший производитель грузовиков КАМАЗ и Соллерс, выпускающее легковые и легкие коммерческие автомобили, планируют создать альянс. Представитель Соллерса подтвердил, что вопрос создания альянса и конкретные области кооперации начали обсуждаться.

Интерес компании к альянсу с Соллерсом может быть связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Интерес Соллерса может заключаться в повышении операционной эффективности благодаря объединению усилий в закупках, продажах, разработке новых технологий. Альянс может помочь компаниям усилить рыночные позиции, что в итоге положительно отразится на их результатах деятельности, усилит бизнес с фундаментальной точки зрения, что будет способствовать росту капитализации.