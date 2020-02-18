Создание альянса "Камаза" и "Соллерса" приведет к росту капитализации
Крупнейший производитель грузовиков КАМАЗ и Соллерс, выпускающее легковые и легкие коммерческие автомобили, планируют создать альянс. Представитель Соллерса подтвердил, что вопрос создания альянса и конкретные области кооперации начали обсуждаться.
Интерес компании к альянсу с Соллерсом может быть связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Интерес Соллерса может заключаться в повышении операционной эффективности благодаря объединению усилий в закупках, продажах, разработке новых технологий. Альянс может помочь компаниям усилить рыночные позиции, что в итоге положительно отразится на их результатах деятельности, усилит бизнес с фундаментальной точки зрения, что будет способствовать росту капитализации.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200218/830954944.html