Росстат сообщил о слабом росте промпроизводства в январе: негативно
Росстат опубликовал данные по динамике промышленного производства за январь 2020 г., рассчитанные на основе новой методологии, а также пересмотрел данные с 2018 г.
Новые цифры указывают на то, что рост промпроизводства замедлился до 1,1% г/г в январе 2020 г., тогда как, согласно консенсус-прогнозу, ожидался его рост на 1,6% г/г, а по нашим оценкам – на 2,0% г/г. Хотя за слабыми данными могут стоять теплые погодные условия, мы все же считаем эту цифру весьма и весьма негативной, учитывая, что российское правительство сильно увеличило свои расходы в начале этого года. Прогноз по промпроизводству на февраль выглядит еще хуже, так как к этому времени на росте российской экономики уже скажутся негативные последствия снижения торгового оборота с Китаем. Дополнительные опасения связаны с тем, что в феврале этого года на один рабочий день меньше, чем в феврале 2019 г., что также говорит в пользу более слабого промпроизводства.
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