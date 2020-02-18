В среду, 19 февраля, в 14:00 мск Новатэк опубликует результаты за 4к19 по МСФО.

Как мы полагаем, выручка (за вычетом покупок нефти и газа) увеличится в годовом сопоставлении вопреки снижению мировых цен на нефть. Учитывая сезонный рост общих и административных расходов, отсутствие прочего операционного дохода и укрепление рубля, EBITDA может остаться почти на уровне годичной давности. Что касается показателей ниже операционного уровня, прибыль от ассоциированных компаний должна поддержать чистую прибыль. На следующий день, в четверг, Новатэк проведет телеконференцию по результатам за квартал с участием главы компании Леонида Михельсона. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на отметке 140 долл., что подразумевает отрицательную ожидаемую полную доходность в 12%. По бумагам Новатэка подтверждаем рекомендацию Продавать.

Снижение выручки вслед за ценами на нефть. Падение котировок Brent на 9% г/г в 4к19 негативно сказалось на выручке от реализации жидких углеводородов. Вместе с тем этот фактор может быть компенсирован повышением крек-спреда нафты на 14% г/г (до 62 долл./т в 4к19 против 54 долл./т в 4к18) и нулевым приростом товарных запасов (равнялись 0,2 млн т в 4к18). В результате негазовая выручка может увеличиться на 9% г/г. В газовом сегменте выручка окажется под давлением ввиду падения цен на СПГ в Азии на 42% г/г. Помимо этого, компания сократила закупки нефти и газа (на 15% г/г, по нашей оценке). В итоге общая выручка Новатэка в 4к19, по нашим расчетам, снизится на 5% г/г, до 3406 млн долл. За вычетом покупок нефти и газа мы ожидаем рост показателя на 3% г/г.

Доход от ассоциированных компаний поддержит чистую прибыль. В части затрат мы предполагаем рост расходов на транспортировку на 10% (ввиду повышения тарифов по газу и укрепления рубля на 4%) и сезонное увеличение общих и административных расходов на 8%. Из-за роста НДПИ (в связи с налоговым маневром) расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль, по нашей оценке, увеличатся на 8% г/г. К тому же мы не ожидаем в 4к19 существенных доходов от других видов операционной деятельности (благодаря которым иная операционная прибыль составила 20 млн долл. в 4к18). Учитывая эти факторы, скорректированная EBITDA подрастет лишь на 1% г/г, до 966 млн долл. Ниже операционного уровня мы ожидаем значительный рост дохода от ассоциированных компаний, который может в отчетном периоде достичь 546 млн долл. (чему также должно способствовать укрепление рубля на 13% г/г к евро), тогда как в 4к18 по этой статье компания зафиксировала убыток в 124 млн долл. Показатель может быть отчасти нейтрализован убытком по курсовым разницам в 188 млн долл. за 4к19 по сравнению с прибылью в размере 125 млн долл. за 4к18. В итоге скорректированная чистая прибыль, согласно нашему прогнозу, вырастет на 52% г/г, до 975 млн долл.



