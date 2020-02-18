По нашему мнению, сохранение относительно высоких годовых темпов роста в обрабатывающей промышленности в январе обусловлено резким ростом расходов федерального бюджета, которые в прошлом месяце увеличились сразу на 42,6% год к году в результате реализации приоритетных национальных проектов. Другим позитивным фактором стал так называемый эффект низкой базы, поскольку в январе 2019 г. производство в обрабатывающей промышленности упало на 1% год к году в результате повышения налоговой нагрузки. Мы полагаем, что спад в добывающем секторе в январе является следствием аномально теплой погоды (средняя температура в московском регионе была на 5°С выше, чем в январе 2019 г.). Кроме того, теплая погода негативно отразилась на производстве в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром.

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе динамика промпроизводства будет зависеть от двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, промышленность продолжит получать поддержку за счет роста бюджетных расходов, что будет способствовать росту показателей уверенности производителей в обрабатывающем секторе.

С другой стороны, в ближайшее время негативное влияние на темпы роста промпроизводства может оказать рост опасений по поводу быстрого распространения коронавируса, а в среднесрочной перспективе – вызванное эпидемией ощутимое замедление китайской экономики. Мы также ожидаем, что мировая экономика продолжит замедляться, поскольку большинство ранее введенных пошлин на китайские и американские товары продолжают действовать. Тем не менее мы полагаем, что в краткосрочной перспективе годовые темпы роста промпроизводства немного увеличатся, а по итогам года промышленность прибавит 2,1%.