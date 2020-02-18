Завтра, 19 февраля, НОВАТЭК (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) планирует опубликовать отчетность за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Мы оцениваем выручку за 4 кв. в 210 млрд руб. (3,3 млрд долл.) – снижение на 11% год к году и рост на 11% квартал к кварталу. EBITDA, по нашим прогнозам, составит 61 млрд руб. (0,96 млрд долл.), что означает снижение на 4% и рост на 7% соответственно. В пересчете на доллары EBITDA почти не изменилась год к году и выросла на 9% квартал к кварталу. Чистая прибыль, как мы ожидаем, увеличится на 36% относительно уровня годичной давности, но снизится на 84% с уровня предыдущего квартала до 58 млрд руб. (0,91 млрд долл.).

Небольшой рост чистой цены нефти поддержал EBITDA. Конъюнктура международного рынка в 4 кв. была относительно благоприятной для сегмента жидких углеводородов (ЖУВ) в отличие от сегмента СПГ. Объем добычи газа НОВАТЭКа, по нашим расчетам на основе операционных данных за 2019 г., вырос на 4% год к году до 18,8 млрд куб. м, ЖУВ – на 2% до 3,1 млн т. В 4 кв. 2019 г. средняя цена Urals снизилась на 7% год к году, но выросла на 2% квартал к кварталу до 63 долл./барр. Чистая цена за вычетом экспортной пошлины поднялась, по нашей оценке, на 6% год к году и на 5% квартал к кварталу до 51 долл./барр. Очищенная и от пошлины, и от НДПИ на нефть без учета льгот цена Urals выросла на 8% и 8% соответственно до 24 долл./барр., по нашим расчетам. Однако в 4 кв. 2019 г. после краткосрочного сезонного роста продолжилось снижение цен на СПГ в мире, что негативно отразилось на выручке компании и прибыли «Ямала СПГ». Снижение чистой прибыли квартал к кварталу связано с признанием прибыли при закрытии сделок по продаже долей в проекте «Арктик СПГ 2» в 3 кв. 2019 г.

Ожидаем комментариев по рынку СПГ, в том числе в связи с китайским коронавирусом. В краткосрочной перспективе наиболее ожидаемое событие – запуск экспериментальной четвертой очереди «Ямала СПГ» мощностью около 1 млн т/г. Мы ожидаем, что компания подтвердит его запуск до конца 1 кв. Мы также ожидаем, что менеджмент поделится своим видением развития рынка СПГ в связи с текущей слабостью цен в АТР, видимым избытком предложения СПГ на рынке и вспышкой коронавируса в Китае. Мы сомневаемся, что эти краткосрочные обстоятельства повлияют на долгосрочные инвестиционные планы компании, но не исключаем корректировки инвестпрограммы 2020 г. в связи с непредвиденным фактором эпидемии. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.