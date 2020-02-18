Фосагро (12-мес. прогнозная цена 13,20 долл./ГДР; ожидаемая полная доходность 10%; Держать) представит свои результаты за 4к19 по МСФО в пятницу 21 февраля. Мы полагаем, что они, с одной стороны, отразят ослабление конъюнктуры рынка удобрений, а с другой – улучшение операционных показателей в 2019 г.

Мы прогнозируем снижение выручки на 11% г/г вследствие резкого падения цен на удобрения (цена DAP FOB Балтика снизилась на 32% г/г) и укрепления рубля (в среднем на 4%).

Увеличение объема производства в 2019 г. оказало поддержку объемам продаж в 4к19 (+16% г/г), предотвратив дальнейшее снижение выручки.

По нашим оценкам, негативное влияние на EBITDA окажется сильнее, поскольку цены и валютный курс могли вызвать снижение маржи ближе к минимумам 2013 г. Мы прогнозируем EBITDA за 4к19 на уровне 11,3 млрд руб.

По нашим оценкам, чистая прибыль сократилась еще более значительно вследствие высокой базы сопоставления (в 4к18 компания отразила отрицательный эффект от курсовых разниц, а эффективная ставка налогообложения оказалась выше среднего уровня. В результате после корректировки чистая прибыль существенно изменилась в большую сторону против существенного изменения в меньшую сторону с учетом корректировки в 4к19). По нашим расчетам, скорректированная чистая прибыль за 4к19 составит 2,6 млрд руб.

Согласно дивидендной политике Фосагро, отрицательный свободный денежный поток (-3,8 млрд руб., по нашим оценкам) предполагает, что за базу расчета дивидендов будет приниматься скорректированная чистая прибыль. Таким образом, исходя из коэффициента минимум в 50%, общая сумма дивидендов составит 1,3 млрд руб., что соответствует дивидендной доходности в 0,4%. Мы ожидаем, что дивидендная доходность за 2020 г. составит 4%.



