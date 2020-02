Холдинговая компания Berkshire Hathaway (BRK) сообщила об уменьшении на 31 декабря 2019 года своих долей в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) на 35%, или на 6 348 884 акций, в Wells Fargo & Company (WFC) на 15%, или 55 156 100, в Bank of America Corp. (BAC) на 2% и в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) на 1%.

Указанные пакеты уже проданы, но за ними последуют аналогичные действия инвесторов, которые копируют биржевые операции Уоррена Баффета. Что касается эффекта от продаж, то он не выглядит ярко выраженным по большинству позиций, даже по тем, объемы которых были значительными. К примеру, влияния на акции GS мы не смогли обнаружить, так как проданный объем не намного превышает ежедневный объем торгов в четвертом квартале, в то время как 20 декабря продано 66 млн акций WFC. Такой значительный объем продаж отмечался в четвертом квартале лишь однажды. Вполне возможно, что это и была операция Berkshire Hathaway.

На данный момент Berkshire Hathaway остается крупнейшим акционером как в Wells Fargo & Company (WFC), так и в Bank of America Corp (BAC). Периодически Berkshire Hathaway продает свои доли в инвестициях, в том числе для фиксации прибыли. По-нашему расчету (по методу ФИФО), корпорация сумела заработать на продаже GS в 2019 году около $439 млн, BAC – $378 млн и WFC – $2 867 млн.

Мы считаем, что до 21 февраля акции GS, WFC, BAC и BK будут подвержены повышенной волатильности, возможно незначительное краткосрочное снижение их котировок на 1-2%. Сами по себе компании обладают эффективной бизнес-моделью, и в случае снижения их акций, инвесторы смогут заработать благодаря повысившейся дивидендной доходности.

Мы оставляем целевую цену по бумагам перечисленных банков неизменной: для GS – $272, для WFC – $53, для BAC – $38, для BK – $50.