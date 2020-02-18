27 февраля немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG опубликует результаты за 4 квартал 2019 года. Учитывая последние события, в частности, судебные иски в США по делу о гербициде глифосата Monsanto и проигрыш в первом судебном процессе в США фермеру из Миссури, который обвинил гербицид в уничтожении его персиковых садов, ситуация складывается не столь благополучно с первого взгляда.

На прошлой неделе вышло постановление федерального суда на мысе Жирардо о присуждении 265 миллионов долларов по первому из более чем 140 судебных процессов в связи с обвинениями в том, что дикамба нанесла ущерб всему Среднему Западу США. Фермеры в этих регионах обнаружили, что гербицид легко распространяется на соседние поля и сады, тем самым нанося им непоправимый вред. Bayer в свою очередь заявил, что при применении гербицида производители не следуют инструкциям на этикетке дикамбы.

Само собой, эта новость не отразится на результатах 4 квартала, однако она может спровоцировать увеличение числа исков к компании, тем самым негативно сказавшись на будущих прогнозах по прибыли и выручке. В прошлом году суд в США уже признал немецкий фармаконцерн ответственным за то, что производимый недавно приобретенной компанией Monsanto гербицид вызвал онкологическое заболевание у супружеской пары. В результате, Bayer обязали выплатить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов. На этом история не заканчивается, как и количество судебных процессов: многие ожидают, что Bayer сможет закрыть 75 000 исков в рамках досудебного урегулирования.

С другой стороны, у компании всё ещё открыт судебный процесс по делу контрацептивного имплантата Essure. Вероятнее всего, и в этом случае компания сможет достичь соглашения, к тому же рынок уже давно дисконтировал эту новость.

На этом фоне акции Bayer продолжают расти, даже несмотря на штраф в 250 миллионов долларов. Вполне вероятно, инвесторы надеются, что компания сможет опротестовать это решение или вовсе доказать свою невиновность. На данный момент стоимость акций находится в канале $82 – $70, а индикатор Ишимоку, известный также как Облако Ишимоку, намекает на восходящий тренд. Не исключается и тот факт, что интерес к акциям Bayer вырос из-за неплохой дивидендной доходности (около 4,0%).