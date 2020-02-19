На российском рынке акций во вторник преобладали продажи. На протяжении всей торговой сессии индекс МосБиржи постепенно снижался. Объемы торгов ожидаемо выросли относительно низких оборотов понедельника, до 57,3 млрд руб.

Ключевым событием дня стали вечерние новости о введении американских санкций за сотрудничество в нефтяном секторе с Венесуэлой в отношении дочки Роснефти — Rosneft Trading S.A. В моменте решение спровоцировало падение акций нефтяной компании на 5%, но к концу торгов удалось выкупить часть просадки и итоговое дневное снижение составило 2,7%.

Новые санкции усиливают общий негативный сентимент на российском рынке, в том числе в отношении не только бумаг Роснефти, но и в целом для индекса. Курс USD/RUB на фоне этих новостей в моменте подскакивал до 64,2.

В краткосрочной перспективе акции Роснефти могут быть под локальным давлением, но влияние решения США на финансовые показатели компании может носить ограниченный характер. К тому же обращаем внимание, OFAC отдельно указывает на то, что на саму Роснефть добавление в SDN лист не распространяется. Это намекает на нежелание вводить более серьезные санкции, несмотря на комментарии американских чиновников. В начале февраля СМИ сообщали, что США обдумывают объем санкций против Роснефти, при этом опасаясь, что слишком жесткие санкции могут привести к «хаосу на глобальном нефтяном рынке». В итоге мы видим, что американские власти ограничились только санкциями против дочки.

После вчерашнего дневного падения уже на вечерней сессии срочного рынка Мосбиржи фьючерсы на акции Роснефти выросли на 0,76%. С технической точки зрения ближайший диапазон поддержки расположен в районе 430–440 руб. То есть это район верхней границы боковика, в котором акции находились с конца 2018 г.

Сегодня Роснефть планирует опубликовать финансовые результаты по итогам 2019 г. по МСФО. Также отчет ожидается у Новатэка. А в Энел Россия пройдет день инвестора.

Во вторник завершилось ралли в российской электроэнергетике. Отраслевой индекс оказался худшим среди всех отраслей, потеряв 2,2%. Падение наблюдалось широким фронтом, то есть как в представителях генерации, так и в сетевых компаниях. Единая тенденция обусловлена общей перегретостью, ведь индекс электроэнергетики с начала года показывал наилучшую динамику с начала года. К текущему моменту прирост составляет 18,2%.

Отдельно стоит сказать об акциях ТГК-2, которые временно стали главным спекулятивным инструментом на нашем рынке. Высокая амплитуда колебаний в бумагах привлекла очень много трейдеров в этот инструмент. В течение дня бумаги прибавляли более 20%, но затем ушли в минус на 12,5%. Итоговый оборот был на рекордном для акций уровне 1,74 млрд руб. Например, это больше, чем у кратно более крупных компаний Интер РАО или Русгидро. Более того, по количеству сделок за день обыкновенные акции ТГК-2 во вторник оказались абсолютным лидером на рынке (63,7 тыс.). Фундаментальных оснований для столь резких движений не вижу. На мой взгляд, все происходящее — временный спекулятивный всплеск.

В целом по индексу МосБиржи по-прежнему остается актуальным формат боковика. Котировки приближаются к его нижней границе около 3045–3050 п. В этом районе проходит ближайшая область поддержки, в случае пробоя которой откроется дорога к 3010 п. Сверху в качестве границы бокового коридора все также выделяем уровень 3150 п., однако с учетом общего фона и рыночного сентимента на этой неделе его преодоление выглядит маловероятным. Отмечу лишь, что если в обозримом будущем пробой наверх все-таки произойдет, то цели сместятся к 3210–3230 п

Вчера лучше рынка выглядели акции Полиметалла (+2,02%) и Полюса (+0,98%). Сегодня их подъем может быть продолжен. Причина в росте цен на золото. Котировки драгметалла накануне поднялись выше $1600, реагируя на негативный эффект от коронавируса, например, снижение прогнозов по продажам от Apple и т.д.

На мой взгляд, рост цены золота выше важной технической реперной точки $1590 является мощным сигналом продолжения тренда. Более того, не исключаю, что в среднесрочной перспективе возможен подъем вплоть до $1710–1715. В таком случае уверенно лучше рынка могли бы выглядеть акции Полюса.

Также отметим возобновление устойчивого роста цен на палладий. Сегодня утром они обновили исторические максимумы, поднявшись к уровню $2680 за унцию. Вкупе с относительно слабым рублем это может обеспечить опережающую динамику в акциях Норникеля относительно индекса МосБиржи. Бумаги ГМК могут переписать исторический максимум, поднявшись выше 22100 руб.

На рынке нефти во вторник была локальная попытка развернуться вниз, однако после сообщений о санкциях в отношении дочки Роснефти котировки Brent вернулись выше $57. Тем не менее в условиях неопределенности по поводу дальнейших перспектив сделки ОПЕК+ ценам на нефть будет сложно продолжить устойчивое движение наверх. Мешает этому и фактор общего укрепления американской валюты. Индекс доллара накануне продолжил поступательный подъем и вышел к максимальным значениям с октября прошлого года.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,30%, нефть Brent в плюсе на 0,90%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.